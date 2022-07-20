Siemens Energy заявила о готовности обслуживать больше турбин для "Северного потока" при наличии запроса

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Компания Siemens Energy заявила, что готова обслуживать дополнительные турбины для газопровода "Северный поток", если последует политический запрос и это будет возможно в свете существующего санкционного режима. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Siemens Energy в ответ на соответствующий запрос корреспонденту ТАСС.

"При нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является для нас обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в условиях санкционного режима, мы будем обслуживать дополнительные турбины с обычными высокими стандартами качества, если нам будет поручено это сделать", - отметили в Siemens Energy. "В таких случаях наша цель всегда состоит в том, чтобы как можно быстрее доставить турбину обратно к месту ее использования", - подчеркнули в компании.

Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER/ТАСС