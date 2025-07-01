Шесть новых предприятий получили право на использование символики «Самарский продукт»

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Шесть новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании Комиссии Министерства промышленности и торговли Самарской области.

Присвоение региональной символики предусмотрено проектом «Сделано в Самарской области», основная цель которого продвигать и повышать узнаваемость товаров местного производства. Значимость системной поддержки местных предпринимателей, ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, поскольку от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие её жителей.

Обладателями знака «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» стали производители натуральных ореховых паст, мясных полуфабрикатов, изделий из кожи, продуктов индустрии красоты, а также светодиодных светильников.

«Для нашей компании это важное событие. Мы много лет производим качественные светодиодные светильники, и для нас большая честь иметь возможность брендировать нашу продукцию логотипом «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области», – прокомментировал главный инженер ООО ПТП «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» Александр Глубоков.

На сегодняшний день правом использования знака «Самарский продукт» наделены 377 предприятий. Использование символики открывает перед компаниями новые возможности, в том числе повышение доверия потребителей, укрепление имиджа бренда, участие в специализированных мероприятиях.

«Растущее число участников проекта говорит об уверенности местных производителей в качестве своей продукции и их заинтересованности в продвижении на рынке, – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. – Наша задача – создать благоприятные условия для развития самарского бизнеса и повышения узнаваемости его продукции, и проект «Самарский продукт» предоставляет такую возможность. Брендирование символикой проекта позволяет продвигать товары на сайте и в социальных сетях проекта, а также получать содействие в участии в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных».

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области.