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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены на шесть позиций в категории бургеров, сообщили РБК в пресс-службе компании, объяснив это ростом себестоимости продуктов. Позднее в компании пояснили, что подорожают чизбургер, двойной чизбургер, гранд, двойной гранд, гранд де Люкс, биг спешиал джуниор, — подорожают только они, цены вырастут от 5 до 10%.



В сети заявили, что, несмотря на это, стоимость сэндвичей останется ниже, чем у конкурентов.



«Вкусно — и точка» стремится удерживать максимально доступные цены на все меню на предприятиях сети. С 20 октября на предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории «бургеры». Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов. Несмотря на это, стоимость сэндвичей во «Вкусно — и точка» остается ниже, чем у конкурентов в данной категории», — заявили РБК в компании.



Насколько именно подорожают бургеры, в пресс-службе не уточнили. По данным телеграм-канала Mash, цены вырастут на 7–10%, это коснется в том числе позиций «Биг спешл», «Гранд» и классического гамбургера. Сейчас они стоят от 269, 164 и 55 руб. соответственно.



Фото: Михаил Гребенщиков / РБК