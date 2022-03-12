Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области подорожали некоторые лекарства
В Самарской области подорожали некоторые лекарства
Запасы сахара, гречки, подсолнечного масла в Самарской области достаточно
Запасы сахара, гречки, подсолнечного масла в Самарской области достаточно
Менеджер автосалона Тольятти обманул покупателя на 400 тысяч рублей
Менеджер автосалона Тольятти обманул покупателя на 400 тысяч рублей
Сервис такси "Ситимобил" прекращает деятельность
Сервис такси "Ситимобил" прекращает деятельность
Colgate-Palmolive приостановила импорт своих товаров в Россию
Colgate-Palmolive приостановила импорт своих товаров в Россию
Новый указ американского президента также позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики, сообщили в Белом доме.
Новый указ Байдена запрещает экспорт, продажу, поставку из США долларовых банкнот в Россию
Маневр был проведен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18.
Высоту орбиты МКС скорректировали почти на километр перед отправкой на станцию нового экипажа
В соревнованиях выступили свыше 250 спортсменов из 9 субъектов Российской Федерации.
В бассейне СамГТУ прошли Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Волжская волна»
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сервис такси "Ситимобил" прекращает деятельность

12 марта 2022 09:30
115
Сервис такси "Ситимобил" прекращает деятельность

Сервис городской мобильности "Ситимобил" прекращает свою деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

В нем указывается, что решение о прекращении работы приняли акционеры сервиса.

"Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении. О причинах закрытия сервиса ничего не говорится.

В "Ситимобил" также уточнили, что сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою работу.

"Ситимобил" является частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и Сбером.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
411
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
380
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1952
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
592
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
2439
Весь список