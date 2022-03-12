Сервис такси "Ситимобил" прекращает деятельность

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Сервис городской мобильности "Ситимобил" прекращает свою деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

В нем указывается, что решение о прекращении работы приняли акционеры сервиса.

"Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении. О причинах закрытия сервиса ничего не говорится.

В "Ситимобил" также уточнили, что сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою работу.

"Ситимобил" является частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и Сбером.