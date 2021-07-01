Я нашел ошибку
Главные новости:
Зона обслуживания пожарного поезда Самара составляет порядка 200 км по железной дороге общего пользования.
Сегодня в честь 100-летия пожарного поезда в Самаре установлена мемориальная доска
«Огненная дуга» – это концептуальный военный музей, представляющий особую ценность для будущих поколений, место, где можно с пользой провести время и отдохнуть всей семьей.
В  селе Борское запустят новый туристический объект – музей-панорама «Огненная дуга»
Углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.
В регионе расширена программа диспансеризации для жителей, перенесших коронавирусную инфекцию
На Форуме выступили Президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Дмитрий Азаров принял участие в работе форума, посвящённого научно-техническому сотрудничеству России и Беларуси
Полным ходом идут работы первого этапа благоустройства сквера по ул. Красноармейская.
В Камышле благоустраивают новые места для отдыха и досуга жителей
За время акции вакцинацию против коронавируса прошли около 22 тысяч человек.  
В Тольятти подвели первые итоги акции «Здоровью – ДА»
Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели РД-107А/РД-108А отработали штатно.
Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный  
Поскольку это животное ассоциируется с Россией.
Российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.91
0.19
EUR 86.41
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сегодня в честь 100-летия пожарного поезда в Самаре установлена мемориальная доска

1 июля 2021 18:08
69
Зона обслуживания пожарного поезда Самара составляет порядка 200 км по железной дороге общего пользования.

Сегодня в честь 100-летия со дня основания пожарного поезда в Самаре прошли торжественные мероприятия.

Открывая мемориальную доску в честь 100-летнего юбилея со Дня основания пожарного поезда Самара, директор филиала ФГП ВО ЖДТ России на Куйбышевской железной дороге Евгений Красавин поблагодарил всех сотрудников подразделения за отличную службу и отметил:

"Ваша каждодневная работа — это спасение жизней, спасение имущества и спокойствие наших граждан. На протяжении века вы служите образцом бдительности, компетентности и безопасности на железнодорожных объектах, квалифицированно осуществляете пожарную профилактику и не раз показывали высокий уровень профессионализма при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Огромное спасибо за  ваш благородный труд и  бесценный вклад в  обеспечение пожарной безопасности". 

Зона обслуживания пожарного поезда Самара составляет порядка 200 км по железной дороге общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа, ежесуточно в подразделении дежурят порядка 100 человек. Пожарные поезда оказывают содействие в ликвидации чрезвычайных ситуации не только на железной дороге, но и принимают участие в спасательных операциях МЧС России. 

Так, пожарный поезд станции Самара совместно с МЧС России летом 2020 года принимал участие в ликвидации пожара на складе лакокрасочных материалов. В период Новогодних и рождественских праздников 2021 года пожарный поезд привлекался к тушению крупного пожара в административном здании Самарского подшипникового завода. Только с начала этого года пожарные поезда Самарского отряда привлекались на оказание помощи МЧС по тушению пожаров в черте городского округа Самара более 15 раз, передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото из открытых источником

Теги: 100-лет КбшЖД пожарный поезд

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти 500 новых вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в текущем году
04 июня 2021, 13:50
Почти 500 новых вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в текущем году
Принципиальное отличие нового подвижного состава заключается в применении пневматических рессор в тележках, которые обеспечивают более плавный ход. Транспорт
603
Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие в уборке берега реки Волга
02 июня 2021, 12:31
Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие в уборке берега реки Волга
В результате акции железнодорожники собрали более 2,5 тонн мусора. Экология
618
Участники круглого стола обсудили состояние и причины детского травматизма на железной дороге; подвели итоги совместных мероприятий.
28 мая 2021, 14:27
КбшЖД: состоялся межрегиональный круглый стол по профилактике детского травматизма
Участники круглого стола обсудили состояние и причины детского травматизма на железной дороге; подвели итоги совместных мероприятий. Новости компаний
756
В центре внимания
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
338
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
230
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
1 июля 2021  10:30
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
206
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
1 июля 2021  09:45
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
203
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
462
Весь список