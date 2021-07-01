Сегодня в честь 100-летия пожарного поезда в Самаре установлена мемориальная доска

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Сегодня в честь 100-летия со дня основания пожарного поезда в Самаре прошли торжественные мероприятия.

Открывая мемориальную доску в честь 100-летнего юбилея со Дня основания пожарного поезда Самара, директор филиала ФГП ВО ЖДТ России на Куйбышевской железной дороге Евгений Красавин поблагодарил всех сотрудников подразделения за отличную службу и отметил:

"Ваша каждодневная работа — это спасение жизней, спасение имущества и спокойствие наших граждан. На протяжении века вы служите образцом бдительности, компетентности и безопасности на железнодорожных объектах, квалифицированно осуществляете пожарную профилактику и не раз показывали высокий уровень профессионализма при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Огромное спасибо за ваш благородный труд и бесценный вклад в обеспечение пожарной безопасности".

Зона обслуживания пожарного поезда Самара составляет порядка 200 км по железной дороге общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа, ежесуточно в подразделении дежурят порядка 100 человек. Пожарные поезда оказывают содействие в ликвидации чрезвычайных ситуации не только на железной дороге, но и принимают участие в спасательных операциях МЧС России.

Так, пожарный поезд станции Самара совместно с МЧС России летом 2020 года принимал участие в ликвидации пожара на складе лакокрасочных материалов. В период Новогодних и рождественских праздников 2021 года пожарный поезд привлекался к тушению крупного пожара в административном здании Самарского подшипникового завода. Только с начала этого года пожарные поезда Самарского отряда привлекались на оказание помощи МЧС по тушению пожаров в черте городского округа Самара более 15 раз, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источником