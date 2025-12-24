Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Самарское судостроительное предприятие «Катер» внедряет бережливое производство для роста выпуска лодок серии «Волжанка»

151
Самарское судостроительное предприятие «Катер» внедряет бережливое производство для роста выпуска лодок серии «Волжанка»

Самарская область продолжает наращивать темпы реализации федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»). К системной работе по повышению эффективности присоединилось судостроительное предприятие ООО «Катер» (г. Самара), которое приступило к оптимизации процессов по выпуску линий лодок серии «Волжанка».

Рабочая группа компании прошла обучение методикам бережливого производства у экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). Последующая диагностика полного производственного потока позволила выявить «узкие» места. Для их устранения на эталонном участке сборки будет внедрен комплекс инструментов, включающий организацию рабочих мест по принципам 5С, разработку Стандартных операционных процедур (СОП), почасовой производственный анализ и оптимизацию системы управления запасами.

«Проект начался в сентябре, и мы уже видим его потенциал. Диагностика дала четкую карту потерь, а предстоящее внедрение инструментов бережливого производства – конкретный план по их устранению. Мы рассчитываем существенно ускорить цикл сборки и повысить стабильность производства наших популярных лодок «Волжанка», – прокомментировал начальник производства ООО «Катер» Алексей Кутузов.

Это уже не первый успешный опыт судостроительных компаний региона в федеральном проекте. «Каждое новое предприятие, вовлеченное в проект, укрепляет промышленный каркас региона, – отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Судостроение – знаковая для Самарской области отрасль с высоким потенциалом импортозамещения. Внедрение бережливых технологий на «Катере» – не только его внутренняя оптимизация, но и вклад в развитие отечественного маломерного флота и повышение доступности такой продукции для потребителей».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что повышение производительности труда является одной из ключевых задач для реального сектора экономики и поручал активнее вовлекать в нацпроект промышленные предприятия.
Регион стабильно демонстрирует высокие результаты на федеральном уровне: по итогам 2024 года Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге реализации проекта, а совокупный экономический эффект от внедренных мероприятий превысил 2,8 млрд рублей.

Федеральный проект «Производительность труда» продолжает прием новых участников. Предприятия, заинтересованные в повышении операционной эффективности, могут получить подробную информацию и подать заявку на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото: ООО «Катер»

