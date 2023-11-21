Самарское предприятие ОДК-Кузнецов стало «Достоянием губернии»

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех – ОДК-Кузнецов – одержало победу в конкурсе компаний Самарской области «Достояние губернии-2023» в номинации «Промышленность».

Торжественная церемония награждения лучших компаний Самарской области «Достояние губернии-2023» состоялась 21 ноября в театре «СамАрт». В 2023 году на получение почетного звания подано 315 заявок в 11 номинациях. Победителей в каждой номинации определил экспертный совет конкурса, в состав которого, помимо организаторов, входят также руководители профильных региональных министерств, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области.

Решением экспертного совета конкурса победителем в номинации «Промышленность» признано двигателестроительное предприятие ОДК-Кузнецов. Главными критериями оценки стали вклад в экономику Самарской губернии, динамичное развитие, использование инноваций, современного оборудования и технологий.

«Достояние региона – это люди, создающие его славу. Коллектив ОДК-Кузнецов работает ради укрепления обороноспособности и национальной безопасности страны, создавая двигатели для газоперекачивающей отрасли, космических программ, стратегической, а с недавнего времени и гражданской, авиации. Сейчас мы обеспечиваем выполнение растущей производственной программы и обновляем производство и испытательную базу, укрепляя позиции Самарской губернии как региона с развитой промышленностью, центра притяжения специалистов аэрокосмической отрасли. Будучи одним из крупнейших работодателей области, ОДК-Кузнецов не только привлекает молодежь в промышленный сектор экономики, но также вкладывает значительные ресурсы в воспитание нового поколения двигателестроителей, сотрудничая с учебными заведениями Самары, работая над формированием кадрового потенциала Самарской земли», - прокомментировал победу в конкурсе Алексей Соболев.

В 2023 году конкурс «Достояние губернии» прошел в седьмой раз. Организаторы конкурса – Самарское областное вещательное агентство и Общественная палата Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. Цель проекта – привлечение внимания общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона, сообщает пресс-служба ОДК-Кузнецов.

Фото предоставлено пресс-службой ОДК-Кузнецов