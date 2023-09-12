Самарский завод слоистых пластиков: здесь создают пластик с антибактериальным покрытием и тонкие столешницы

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Технологии, создание новых рабочих мест, обновление производственных мощностей, большие планы по расширению и развитию предприятия. Все это - про Самарский завод слоистых пластиков.



Сегодня здесь создают пластик с антибактериальным покрытием для отделки больничных палат и даже операционных



Продукция самарского предприятия используется в кораблестроении и вагоностроении



Еще один продукт - тонкие столешницы для кухонных гарнитуров (новый тренд, между прочим. На такие столешницы можно ставить горячие кастрюли).

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