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Самарский завод слоистых пластиков: здесь создают пластик с антибактериальным покрытием и тонкие столешницы

12 сентября 2023 19:58
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Продукция самарского предприятия используется в кораблестроении и вагоностроении

Технологии, создание новых рабочих мест, обновление производственных мощностей, большие планы по расширению и развитию предприятия. Все это - про Самарский завод слоистых пластиков.

Сегодня здесь создают пластик с антибактериальным покрытием для отделки больничных палат и даже операционных

Продукция самарского предприятия используется в кораблестроении и вагоностроении

Еще один продукт - тонкие столешницы для кухонных гарнитуров (новый тренд, между прочим. На такие столешницы можно ставить горячие кастрюли).  

 

Фото: скриншот видео

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