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Самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»

18 сентября 2024 13:56
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самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»

В губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в компания «Автомобильные Системы и Технологии/СКК» («АСТех/СКК», г. Чапаевск) внедрены методики бережливого производства.

В ходе пилотного проекта, направленного на оптимизацию потока создания ценности при производстве жгутов проводов системы зажигания «Лада Веста», были достигнуты определенные улучшения. Время протекания процесса сократилось на 43%, незавершенное производство - на 27%. При этом выработка возросла на 10%.
Особое внимание было уделено снижению материалоемкости производства. В результате изменения конструкции отдельных заготовок и исключения лишних технологических операций удалось сократить затраты основных и вспомогательных материалов. Эти изменения позволили компании «АСТех/СКК» снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность.

При поддержке экспертов РЦК, сотрудники компании прошли обучение по различным программам, включая «Основы бережливого производства», «Производственный анализ», «Методика решения проблем» и др.

«Применение инструментов бережливого производства в пилотном проекте— это только начало. Мы видим потенциал для дальнейшего роста. В планах компании — масштабирование достигнутых результатов и тиражирование успешных практик на другие производственные потоки и дальнейшее повышение эффективности производства», - отметил Николай Пытьев, менеджер по непрерывным улучшениям компании «АСТех/СКК».

Напомним, что оператором национального проекта «Производительность труда» в области является Региональный центр компетенций. Он оказывает поддержку предприятиям региона в повышении их производительности. Комплексный подход, включающий обучение, консультации и практическую помощь, позволяет добиться результатов в кратчайшие сроки. 180 самарских компаний области благодаря нацпроекту улучшают производство, помогая тем самым обеспечивать технологический суверенитет страны.

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