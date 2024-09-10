Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз кошачьего лемура в Казахстан

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Сотрудники мобильной группы Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области предотвратили незаконный вывоз кошачьего лемура в Казахстан.

При проверке транспортного средства в пункте пропуска Орск установлено, что в нём перевозилась клетка с домашним питомцем – лемуром по кличке Жоржетта.

Как пояснила хозяйка, экзотическое животное она везла в Казахстан для увеличения популяции данного вида, однако разрешительные документы для его провоза через границу не оформляла.

Кошачий лемур (Катта) включён в Приложение I Конвенции СИТЕС как находящийся под угрозой вымирания. Для его вывоза из России необходимо экспортное разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором.

Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения запретов и ограничений при вывозе товаров из Российской Федерации (ст. 16.3 КоАП РФ).

Совместно с Росприроднадзором решается вопрос о передаче лемура в специализированное учреждение, оказывающее услуги в сфере хранения и ухода за животными, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни