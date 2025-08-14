Самарские студенты проекта Крылья Ростеха прошли международную стажировку в Китае

125

Студенты 4 курса Самарского университета им. С.П. Королева, обучающиеся по программе «Крылья Ростеха» по целевому набору ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), побывали на международной стажировке в Северо-Западном политехническом университете в Китае. За две недели будущие двигателестроители получили теоретические и практические курсы по робототехнике, искусственному интеллекту и цифровым двойникам в своей отрасли, выполнили конструкторско-расчетное задание и блестяще защитили свои работы.

Все участники «Лагеря по китайско-российскому молодежному академическому обмену в двигателестроении» - четверокурсники Института двигателей и энергетических установок Самарского университета по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «целевики» ОДК-Кузнецов с отличной академической успеваемостью. Международная стажировка – часть их учебного трека.

Вузом для стажировки был выбран Северо-Западный политехнический университет (Nothwestern Polytechnical University (NPU), г. Сиань), ключевым профилем которого является подготовка кадров и научно-исследовательская деятельность в области авиации, космонавтики и навигации. Самарский университет больше 10 лет ведет взаимодействие с этим вузом не только по линии академического обмена, но и в части научно-технического сотрудничества.

Программа международной стажировки была выстроена в 3 направлениях. Студенты прослушали лекционный курс китайских профессоров по применению робототехники, искусственного интеллекта, анализа и Big Data в процессах производства газотурбинных двигателей. Стажеры пообщались со специалистами во время экскурсий в лаборатории и производства, увидели, как внедряется на практике полученный материал. Будущие инженеры ОДК-Кузнецов в финале стажировки вышли на защиту проекта, основанного на научно-исследовательской практике – выполнение конструкторско-расчетного задания в инженерных программных системах.

«Программа стажировки была очень интенсивной – мы побывали в испытательном комплексе малых газотурбинных двигателей, лаборатории малых спутников, на производстве БПЛА, предприятии по производству солнечных панелей Longi Green Energy Technology, на автомобильном заводе Geely. Во всех этих предприятиях внедрены решения, о которых говорилось на лекциях – роботизация логистических потоков и технологических операций, применение искусственного интеллекта в анализе и оптимизации производственных процессов, контроле качества, внедрении энергосберегающих и экологических программ. Таким образом лекционный материал был подкреплен практикой, - рассказал студент Самарского университета проекта «Крылья Ростеха» Иван Сергеев. - Проектом, над которым мы работали с коллегой из другого вуза, стал газодинамический расчет. Нашей задачей было смоделировать упрощенный процесс детонации в камере сгорания. Программная среда была мне знакома, здесь проблем не было. Несмотря на сжатые сроки исследования, мы проделали большую практическую работу, значительно углубились в тему и смогли заслужить высокую оценку руководителя нашей стажировки».

«Считаю, что главная цель международной стажировки – познакомить наших студентов с особенностями научной жизни одного из ведущих технических вузов Китая, достигнута. Программа обмена, с одной стороны, расширяет профессиональные и академические горизонты участников, с другой – позволяет получить внешнюю оценку своих знаний и навыков. ОДК-Кузнецов предъявляет высокие требования к уровню подготовки конструкторов, и мы в очередной раз убедились, что Самарский университет дает качественное инженерное образование, одно из лучших в стране. Четвертый курс проекта «Крылья Ростеха» уже через полтора года полноценно вольется в коллектив предприятия, надеюсь, что полученные в ходе этой стажировки знания они смогут применить на производстве», - отметил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов страны. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 1000 студентов по 14 направлениям подготовки.

