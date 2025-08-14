Самарские студенты проекта Крылья Ростеха прошли международную стажировку в Китае

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские студенты проекта Крылья Ростеха прошли международную стажировку в Китае

14 августа 2025 13:59
125
Самарские студенты проекта Крылья Ростеха прошли международную стажировку в Китае

Студенты 4 курса Самарского университета им. С.П. Королева, обучающиеся по программе «Крылья Ростеха» по целевому набору ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), побывали на международной стажировке в Северо-Западном политехническом университете в Китае. За две недели будущие двигателестроители получили теоретические и практические курсы по робототехнике, искусственному интеллекту и цифровым двойникам в своей отрасли, выполнили конструкторско-расчетное задание и блестяще защитили свои работы. 

Все участники «Лагеря по китайско-российскому молодежному академическому обмену в двигателестроении» - четверокурсники Института двигателей и энергетических установок Самарского университета по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «целевики» ОДК-Кузнецов с отличной академической успеваемостью. Международная стажировка – часть их учебного трека.

Вузом для стажировки был выбран Северо-Западный политехнический университет (Nothwestern Polytechnical University (NPU), г. Сиань), ключевым профилем которого является подготовка кадров и научно-исследовательская деятельность в области авиации, космонавтики и навигации. Самарский университет больше 10 лет ведет взаимодействие с этим вузом не только по линии академического обмена, но и в части научно-технического сотрудничества.

Программа международной стажировки была выстроена в 3 направлениях. Студенты прослушали лекционный курс китайских профессоров по применению робототехники, искусственного интеллекта, анализа и Big Data в процессах производства газотурбинных двигателей. Стажеры пообщались со специалистами во время экскурсий в лаборатории и производства, увидели, как внедряется на практике полученный материал. Будущие инженеры ОДК-Кузнецов в финале стажировки вышли на защиту проекта, основанного на научно-исследовательской практике – выполнение конструкторско-расчетного задания в инженерных программных системах.

«Программа стажировки была очень интенсивной – мы побывали в испытательном комплексе малых газотурбинных двигателей, лаборатории малых спутников, на производстве БПЛА, предприятии по производству солнечных панелей Longi Green Energy Technology, на автомобильном заводе Geely. Во всех этих предприятиях внедрены решения, о которых говорилось на лекциях – роботизация логистических потоков и технологических операций, применение искусственного интеллекта в анализе и оптимизации производственных процессов, контроле качества, внедрении энергосберегающих и экологических программ. Таким образом лекционный материал был подкреплен практикой, - рассказал студент Самарского университета проекта «Крылья Ростеха» Иван Сергеев. - Проектом, над которым мы работали с коллегой из другого вуза, стал газодинамический расчет. Нашей задачей было смоделировать упрощенный процесс детонации в камере сгорания. Программная среда была мне знакома, здесь проблем не было. Несмотря на сжатые сроки исследования, мы проделали большую практическую работу, значительно углубились в тему и смогли заслужить высокую оценку руководителя нашей стажировки».

«Считаю, что главная цель международной стажировки – познакомить наших студентов с особенностями научной жизни одного из ведущих технических вузов Китая, достигнута. Программа обмена, с одной стороны, расширяет профессиональные и академические горизонты участников, с другой – позволяет получить внешнюю оценку своих знаний и навыков. ОДК-Кузнецов предъявляет высокие требования к уровню подготовки конструкторов, и мы в очередной раз убедились, что Самарский университет дает качественное инженерное образование, одно из лучших в стране. Четвертый курс проекта «Крылья Ростеха» уже через полтора года полноценно вольется в коллектив предприятия, надеюсь, что полученные в ходе этой стажировки знания они смогут применить на производстве», - отметил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов страны. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 1000 студентов по 14 направлениям подготовки.

Фото ПАО «ОДК-Кузнецов»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список