«Самарские РС» напоминают аграриям о соблюдении правил электробезопасности вблизи ЛЭП

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В Самарской области стартовала уборочная кампания. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия уже убрано 200 тыс. га зерновых культур или 17% от их общей площади. Кроме того, ведутся работы по подготовке к посеву озимых культур, продолжается заготовка кормов для животных на зиму.

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» напоминают: при проведении работ в охранных зонах ЛЭП нужно строго соблюдать правила электробезопасности.

- запрещено размещать объекты и материалы, проводить какие-либо работы в охранных зонах электроустановок без согласования с электросетевой организацией;

- запрещены полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м;

- запрещен полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м. в охранных зонах ВЛ;

- запрещено устраивать стоянки автоспецтехники или складывать собранный урожай в охранных зонах ЛЭП;

- запрещено забираться на опоры воздушных линий, a также проникать на территорию объектов электросетевого хозяйства.

Несоблюдение правил электробезопасности при проведении сельхозработ создает угрозу жизни и здоровью самого работника и находящихся рядом людей, способствует перебоям в электроснабжении и возникновению пожаров.