«Самарские распределительные сети» расчищают просеки ЛЭП

117

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» ведет расчистку просек воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности. Выполнение одного из приоритетных направлений ремонтной программы ведется в соответствии с графиком.

До начала осенне-зимнего максимума нагрузок 2022/2023 гг. самарскому филиалу «Россети Волга» предстоит расчистить более 1160 га. Наибольший объем работ будет выполнен на ВЛ 0,4-10 кВ, а также на ВЛ 35 кВ Зольное-Рождествено, ВЛ 110 кВ Курумоч-Береза, Азот-Елховка, Исаклы, Горбуновка-1 и Муханово-1,2. В настоящее время уже расчищено свыше 404 га.

Работы ведутся механизированным способом с помощью мульчеров. В тех местах, где выполнение работ техникой невозможно (например, в городских условиях или труднодоступных местах), применяется ручная расчистка. Персонал обеспечен необходимыми инструментами - ручными кусторезами и бензопилами, а также всеми средствами защиты.

Мероприятия по приведению просек ЛЭП в нормативное состояние выполняются в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов. Завершить все работы планируется до конца сентября.



