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Самарские производители пива активно готовятся к маркировке

5 декабря 2022 19:17
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Маркировка пива будет вводиться поэтапно.

Правительство РФ подписало постановление о старте обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 1 марта 2023 года. Производители пива в Самарской области активно готовятся к внедрению системы.

Маркировка пива будет вводиться поэтапно. К 1 марта 2023 года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 апреля стартует маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках.

В Самарской области 86 производителей пива. Предприятия уже начали подготовку к старту обязательной маркировки. Одиннадцать участников оборота приняли участие в экспериментах, которые проходят с 1 апреля 2021 года. Из них шесть – это производители, пять – представители оптовой и розничной торговли. Крупнейшая компания Самарской области по производству пива «Филиал Балтики» также принимает участие в эксперименте и активно готовится к внедрению обязательной маркировки продукции.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил уделить внимание сокращению затрат производителей на оснащение линий оборудованием и недопущению падения их производительности. Центр развития перспективных технологий, Оператор национальной системы маркировки «Честный знак», принял решение софинансировать малым пивоварам с мощностью до 300 тысяч дал в год 50% всех расходов на оборудование для маркировки. Также в качестве меры поддержки ЦРПТ запустил программу трехлетней рассрочки и создал склад оборудования и расходников, на котором хранятся 10 тысяч единиц продукции для всех участников оборота.

Согласно расчетам НИФИ Минфина России, внедрение маркировки не скажется на ценах для потребителей. За шесть лет вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43%. При этом бюджетный эффект от введения системы оценивается экспертами более чем в 38,6 миллиарда рублей в год.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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