Самарские отработали действия по ликвидации возможных нештатных ситуаций на объектах в период паводка

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В филиале ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» проведена противоаварийная тренировка в рамках подготовки к паводковому периоду. Персонал отрабатывал действия по восстановлению электроснабжения в рамках смоделированной ситуации, максимально приближенной к реальным условиям.

Противоаварийная тренировка проводилась одновременно во всех четырех производственных отделениях (ПО) филиала – Самарском, Волжском, Чапаевском и Жигулевском ПО. По легенде, обильные снегопады и резкое повышение температуры в начале весны привели к резкому повышению уровня паводковых вод, из-за чего было нарушено электроснабжение потребителей в столице региона и нескольких муниципальных районах.

Ситуацию взяла на контроль комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности филиала. Оперативно были установлены места обрывов проводов линий электропередачи, подмыва и падения опор. На место работ были направлены аварийно-восстановительные бригады и спецтехника. В населенные пункты, условно оставшиеся без энергоснабжения, были направлены резервные источники питания для подключения социальных объектов и бытовых потребителей. Дополнительно было организовано взаимодействие с администрациями и едиными дежурно-диспетчерскими службами районов области. Налажены системы связи, в том числе видеосвязь передвижных пунктов управлений.

Оперативный и ремонтный персонал принял все необходимые меры для ликвидации аварий, успешно справившись с поставленными задачами. Все проведенные мероприятия по устранению последствий чрезвычайных ситуаций были выполнены в установленный нормативами срок.

Противоаварийные тренировки проводятся в «Самарских РС» ежегодно. Отработка действий всех задействованных служб позволяет совершенствовать практические навыки органов управления, комиссий по ЧС, оперативного и ремонтного персонала, в ситуациях, максимально приближенных к реальным.



