Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова

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Имя академика, дважды Героя Социалистического Труда, Генерального конструктора авиационных, индустриальных и ракетных двигателей марки «НК» Николая Дмитриевича Кузнецова носит самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех.

В честь памятной даты представители коллектива ОДК-Кузнецов и ветераны предприятия возложили цветы к бюстам Николая Дмитриевича Кузнецова в сквере Авиаконструкторов и в сквере им. академика Н.Д. Кузнецова в поселке Управленческий, где работал этот выдающийся ученый и практик.

2026 год станет знаковым годом для ОДК-Кузнецов – это год 115-летия со дня рождения Н.Д. Кузнецова и 80-летия ОКБ предприятия. По информации предприятия, уже стартовала разработка торжественных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам.

«Николай Дмитриевич Кузнецов – выдающийся конструктор, его карьера, его судьба – это пример того, как человек может оказать огромное влияние на будущее. Я горжусь тем, что работаю на предприятии, которое носит имя Кузнецова, конструкторское двигателестроение стало моим осознанным выбором», - отметил участник мероприятия, конструктор Антон Горбачев.