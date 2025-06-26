Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
у «Крыльев Советов» появился новый игрок
У «Крыльев Советов» появился новый игрок
работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.2
-0.19
EUR 91.06
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова

26 июня 2025 11:56
105
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова

Имя академика, дважды Героя Социалистического Труда, Генерального конструктора авиационных, индустриальных и ракетных двигателей марки «НК» Николая Дмитриевича Кузнецова носит самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех.

В честь памятной даты представители коллектива ОДК-Кузнецов и ветераны предприятия возложили цветы к бюстам Николая Дмитриевича Кузнецова в сквере Авиаконструкторов и в сквере им. академика Н.Д. Кузнецова в поселке Управленческий, где работал этот выдающийся ученый и практик.

2026 год станет знаковым годом для ОДК-Кузнецов – это год 115-летия со дня рождения Н.Д. Кузнецова и 80-летия ОКБ предприятия. По информации предприятия, уже стартовала разработка торжественных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам.

«Николай Дмитриевич Кузнецов – выдающийся конструктор, его карьера, его судьба – это пример того, как человек может оказать огромное влияние на будущее. Я горжусь тем, что работаю на предприятии, которое носит имя Кузнецова, конструкторское двигателестроение стало моим осознанным выбором», - отметил участник мероприятия, конструктор Антон Горбачев.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
265
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
415
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
315
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
330
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
314
Весь список