Самарские энергетики готовятся к реализации ремонтной программы

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» ведут подготовку к работам по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования. Масштабные мероприятия стартуют сразу после окончания осенне-зимнего периода.

В текущем году на техническое перевооружение и ремонт энергообъектов будет направлено свыше 600 млн рублей. В плановую программу входит ремонт 61 подстанции 35-110 кВ и 783 КТП 10/0,4 кВ. Энергетики проведут обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования.

На воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ будет заменено 65 опор, 7203 изолятора, установлено 1 408 птицезащитных устройств, заменено более 2 км провода, 18,3 км грозотроса.

Большой объем работ будет выполнен на распределительных сетях 0,4-10 кВ. В общей сложности энергетикам предстоит отремонтировать 1784 ВЛ во всех районах Самарской области. В плановые мероприятия входит замена 126,4 км провода (из них 60,5 км на СИП), 8 529 изоляторов, 2029 опор, ремонт более 400 опор (отсыпка, выправка, установка дополнительных стоек), замена заземляющих спусков и наружных вводов.

Особое внимание будет уделено расчистке просек воздушных линий электропередачи. В 2022 году запланирована механизированная и ручная расчистка более 1 160 га.

При подготовке к ремонтным работам проверяются необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты, материально-техническое обеспечение комплексных ремонтов, готовность техники, проводятся специальные инструктажи по тематике, связанной с массовыми ремонтными и эксплуатационными работами.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».