Самарские энергетики готовятся к реализации ремонтной программы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна
Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна
Самарцы пожаловались на забитые пассажирами трамваи
Самарцы пожаловались на забитые пассажирами трамваи
Самарскую шоколадную фабрику пока не закрывают
Самарскую шоколадную фабрику пока не закрывают
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю
АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю
К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским
К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 120.38
4.3
EUR 132.96
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские энергетики готовятся к реализации ремонтной программы

11 марта 2022 09:29
146
Самарские энергетики готовятся к реализации ремонтной программы

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» ведут подготовку к работам по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования. Масштабные мероприятия стартуют сразу после окончания осенне-зимнего периода. 

В текущем году на техническое перевооружение и ремонт энергообъектов будет направлено свыше 600 млн рублей. В плановую программу входит ремонт 61 подстанции 35-110 кВ и 783 КТП 10/0,4 кВ. Энергетики проведут обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования.

На воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ будет заменено 65 опор, 7203 изолятора, установлено 1 408 птицезащитных устройств, заменено более 2 км провода, 18,3 км грозотроса. 

Большой объем работ будет выполнен на распределительных сетях 0,4-10 кВ. В общей сложности энергетикам предстоит отремонтировать 1784 ВЛ во всех районах Самарской области. В плановые мероприятия входит замена 126,4 км провода (из них 60,5 км на СИП), 8 529 изоляторов, 2029 опор, ремонт более 400 опор (отсыпка, выправка, установка дополнительных стоек), замена заземляющих спусков и наружных вводов.

Особое внимание будет уделено расчистке просек воздушных линий электропередачи. В 2022 году запланирована механизированная и ручная расчистка более 1 160 га. 

При подготовке к ремонтным работам проверяются необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты, материально-техническое обеспечение комплексных ремонтов, готовность техники, проводятся специальные инструктажи по тематике, связанной с массовыми ремонтными и эксплуатационными работами.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
52
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1786
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
456
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1827
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
9 марта 2022  17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
919
Весь список