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Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты на экологичном топливе

24 октября 2022 10:53
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Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты на экологичном топливе

Двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), обеспечили старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 4 космическими аппаратами связи. Силовые установки отработали штатно на новом экологически чистом топливе — нафтиле.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» состоялся 22 октября в 22:57 мск с космодрома Восточный. На орбиту доставлены демонстрационный спутник широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» - первый аппарат в рамках федерального проекта «Сфера», а также три космических аппарата связи «Гонец-М».

Сегодняшний пуск стал первым, при котором в двигателях ракеты-носителя типа «Союз-2» использовалось новое экологически чистое ракетное топливо — нафтил, унифицированный для различных видов ракет. К работе установленных на I и II ступенях ракеты-носителя двигателей РД-107А/108А претензий не было.

В соответствии с государственной стратегией в области освоения Космоса в 2018-2019 гг. АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко» и ПАО «ОДК-Кузнецов» выполнили комплекс опытно-конструкторских работ и испытаний серийных двигателей на новом топливе, в результате которых подтверждена работоспособность и основные характеристики силовых установок РД-107А/РД-108А.

Стартовый комплекс «1С» космодрома Восточный переведен на новое топливо нафтил в 2021 году.

Теги: ОДК-Кузнецов

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