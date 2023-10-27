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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

27 октября 2023 11:11
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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту. Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 27 октября 2023 г. в 09:04 часов по московскому времени с пусковой установки Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно и помогли вывести космический аппарат на целевую орбиту в расчетное время.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также отслеживали параметры работы двигателя.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года.

В настоящее время данные двигатели серийно производятся ОДК-Кузнецов при конструкторском сопровождении разработчика НПО «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Теги: ОДК-Кузнецов

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