Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а»

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Она отправилась в космос с 38 иностранными спутниками.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», южнокорейским космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и кластером попутных полезных нагрузок.

Запуск состоялся с площадки №31 космодрома Байконур 22 марта, в 9:07 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» двигатели серийного производства ПАО «ОДК-Кузнецов» РД-107А/РД-108А отработали штатно.

Южнокорейский спутник CAS500-1 и 37 малых космических аппаратов в интересах 18 стран мира выведены на три солнечно-синхронные орбиты.

В честь 60-летия полета человека в космос РКН «Союз-2.1а» окрашена в белый и синий цвета вместо традиционной серо-оранжевой гаммы. Это колористическое решение выбрано как дань памяти ракете-носителю «Восток-1».

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.