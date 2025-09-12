Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-32». На Международную космическую станцию доставят около 2,5 тонн грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-32» состоялся 11 сентября в 18:54 по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.
Космическому кораблю «Прогресс МС-32» по программе 93-й миссии снабжения Международной космической станции предстоит доставить порядка 2,5 т грузов на МКС, в том числе укладки для научных экспериментов, одежду, питание, медицинские средства, топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот для пополнения внутренней атмосферы МКС. Также в списке грузов «Прогресс МС-32» скафандр «Орлан-МКС» №7 для работ в открытом космосе.
Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга РД-107А (первая ступень) у Земли составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.
Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2005 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.
Доля предприятия ОДК в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. Статистическая надежность двигателей – 99,9%.