Самарские дроны будут представлены на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации НАИС

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5-6 февраля 2025 года в Крокус Экспо, Москва, пройдет Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС. Это мероприятие станет самым масштабным за всю историю выставки, демонстрируя новейшие отечественные технологии и оборудование для модернизации аэропортов.

На выставке будет представлена модификация дрона С-80 для агропромышленности самарской компании «Транспорт будущего». Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 кг и способен обрабатывать до 18 га/час. Это – первая серийная модель БАС в стране, получившая сертификат типа. Дрон сможет доставлять грузы до 20 кг на расстояние до 15 км. С-80 будет применяться и в других направлениях бизнеса – в частности, в доставке на короткие и средние расстояния.

Напомним, модификация дрона С-80 была представлена Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочего визита в Самарскую область 28 января 2025 г. Владимир Путин посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», который расположен на территории компании «Транспорт будущего». Глава государства ознакомился с работой производственных площадок центра, созданного в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В Самарском регионе центр является основой кластера беспилотной авиации. Здесь создается экосистема БАС полного цикла – от идеи до вывода на рынок.

Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что Самарская область делает ставку на беспилотные системы. «Мы собрали всех производителей БПЛА России и пригласили их в наш научно-производственный центр. Там работают уже более 50 резидентов по всему циклу: комплектующие, ПО, диджитал-решения, гражданское ПО. В течение года Самарская область станет крупнейшим производителем беспилотников в стране по технологии полного цикла», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Участие в выставке НАИС предоставит уникальную возможность самарским специалистам познакомиться с инновациями в отрасли со всей России и представить свои предложения.

НАИС уже 12 лет объединяет под своим крылом тысячи представителей авиапредприятий с регуляторами отрасли, научными институтами, разработчиками и компаниями-поставщиками. Выставка проходит при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Ространсмодернизации, Ространснадздора и Межгосударственного авиационного комитета.

На площадке НАИС пройдут торжественные награждения и мероприятия для специалистов в рамках программы.

5 февраля десятки первых лиц авиапредприятий примут участие в церемонии награждения двух ключевых отраслевых премий страны: «Воздушные ворота России» и RUSky Awards для лучших аэропортов и авиаперевозчиков. Среди других важных мероприятий этого дня – торжественное открытие и обход выставки с участием представителей госорганов и ведущих федеральных СМИ.

6 февраля станет на NAIS официальным Днем беспилотной авиации, где в рамках деловой программы будут обсуждаться ключевые темы развития БАС – инфраструктура, технологии и сертификация, а также вопросы антидроновой защиты инфраструктурных объектов.

Специалистов ждут десятки часов новой информации и знаний на деловой программе выставки с участием представителей авиационных властей, авиапредприятий, научных институтов, разработчиков и поставщиков решений.

В дни НАИС пройдут церемонии награждения победителей Конкурса научно-исследовательских работ курсантов и молодых ученых учебных заведений гражданской авиации, победителей творческого конкурса фотографий «Моя авиация», отличившихся студентов вузов ГА памятными подарками от организаторов.

Также впервые на выставке организовано пространство «Ярмарка вакансий» от участников НАИС. Здесь компании заявляют о кадровом потенциале своего предприятия, анонсируют открытые вакансии для специалистов с опытом и стажировки для выпускников.