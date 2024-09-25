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Самарская судоверфь «Нефтефлот» приступает к строительству двух пассажирских катамаранов по проекту 04790 СОММЕРС L Санкт-Петербургской компании «Форсс-Технологии». Суда строятся по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках госпрограммы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Цена контракта превышает 800 млн. рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику осенью 2025 года.

Судно катамаранного типа предназначено для перевозки пассажиров по внутренним водным путям, в морских прибрежных водах Российской Федерации и соответствует классу Российского Морского Регистра Судоходства. Его пассажировместимость составит около 300 человек. Судно длиной около 38 м, шириной около 9,5 оборудовано двумя двигателями по 400 кВт будет способно развивать скорость не менее 10 узлов.

Церемония закладки киля судов пройдет 26 сентября 2024 года на территории ЗАО «Нефтефлот».