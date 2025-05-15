Самарская судостроительная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»

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Компания «А2» (бренд «Victory»), которая специализируется на производстве алюминиевых и комбинированных лодок длиной от 4 до 15 метров, запускает пилотный проект в рамках федеральной инициативы «Производительность труда». Проект реализуется в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики.

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Участники программы получают доступ к экспертной поддержке, обучающим программам и современным инструментам оптимизации производственных процессов.

«Участие в федеральной программе – это стратегический шаг для нашей компании. Благодаря экспертной поддержке и обучению мы сможем не только оптимизировать существующие процессы, но и заложить основу для долгосрочного роста и это мотивирует нас двигаться дальше», – прокомментировал Александр Лукьянов, генеральный директор компании «А2».

На текущий момент реализуется первый этап внедрения современных методик бережливого производства. Рабочая группа компании проходит обучение у экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

Глава Министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил важность участия предприятия в программе: «Включение компаний в федеральный проект «Производительность труда» демонстрирует высокий потенциал региональной промышленности. Это не только способствует развитию конкретного предприятия, но и создает прецедент для других компаний отрасли. Внедрение передовых методик бережливого производства позволит региону выйти на новый уровень эффективности и конкурентоспособности».

О национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика» можно узнать подробнее на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

В Самарской области проект «Производительность труда» давно зарекомендовал себя как отличная нефинансовая мера поддержки со стороны государства. На данный момент 198 региональных предприятий являются участниками проекта и улучшают производственные процессы.

Важно отметить, что участникам проекта доступны и другие меры поддержки, в том числе налоговые преференции. С 2025 года принято решение о предоставлении инвестиционного налогового вычета (ИНВ) предприятиям-участникам федерального проекта. Мера поддержки востребована – за 2024 год 21 региональная организация применила ИНВ на сумму свыше 1 млрд рублей.

Фото: Компания «А2»