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Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии

17 мая 2022 10:47
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Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии

АО «Самарская сетевая компания» является не только системообразующим предприятием в сфере транспортировки электроэнергии, но и одним из крупнейших работодателей в регионе. Сегодня на страже энергетической безопасности Самарской области стоят 2 500 сотрудников ССК, и компания готова принимать в свои ряды в том числе молодых специалистов – выпускников профильных учебных заведений. 

Совместно с Самарским региональным отделение Союза машиностроителей России компания регулярно проводит экскурсии на свои энергообъекты для студентов, обучающихся электротехническим специальностям, чтобы будущие энергетики смогли увидеть, чем им предстоит заниматься после окончания вуза. Одно из последних таких мероприятий прошло в апреле на подстанции 110 кВ «ЗиМ», где начальник Службы эксплуатации и ремонта подстанций Технической дирекции АО «ССК» Евгений Викторович Голубев провел для студентов третьего курса Электротехнического отделения Самарского авиационного техникума обзорную экскурсию. «Ребятам понравилась экскурсия: появилось более практическое представление о специальности. Теорию, которую изучали в техникуме, связали с увиденным», - поделился впечатлениями о мероприятии преподаватель группы Евгений Валерьевич Софронов.

Сотрудничество в обучении и трудоустройстве налажено с опорным вузом региона – Самарским государственным техническим университетом. Выпускники Электротехнического факультета СамГТУ составляют основу коллектива ССК.

Сегодня АО «ССК» предоставляет возможность новому потоку специалистов, окончивших ЭТФ, стать частью коллектива одной из крупнейших в Самарской области энергетических компаний, обслуживающих порядка 20 тысяч км электрических сетей и более 6 тысяч трансформаторных подстанций. Студенты старших курсов также могут трудоустроиться на неполную рабочую неделю (4+3). Тем, кто готов решать масштабные задачи обеспечения надежного энергоснабжения не только Самары, но и районов губернии, опытные энергетики помогут сделать первые шаги в профессии.

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