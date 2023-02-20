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Самарская пригородная пассажирская компания оптимизировала свою работу

20 февраля 2023 17:48
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Быстро и без очередей.  Нацпроект «Производительность труда» помог самарской компании повысить качество обслуживания пассажиров.

Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», инициированном Президентом России Владимиром Путиным, Самарская пригородная пассажирская компания (АО «Самарская ППК») оптимизировала свою работу.

Внедренные на предприятии инструменты бережливого производства, такие как производственный анализ, 5С и стандартизированная работа помогли достичь значительных результатов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях региона, поскольку форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.

АО «Самарская ППК» осуществляет перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Ежедневно по Самарской области услугами пригородного железнодорожного транспорта пользуется около 21 тысячи человек, или 7,8 миллионов в год.

Основной задачей компании является сохранение маршрутной сети и выход на безубыточную работу. Большое внимание руководство Самарской ППК также уделяет расширению спектра оказываемых услуг и улучшению качества обслуживания пассажиров.

В рамках национального проекта «Производительность труда» на предприятии завершен пилотный проект. Совместно со специалистами Регионального Центра Компетенций производительности труда (РЦК) проведено обучение сотрудников компании по целому ряду курсов. Проведена диагностика.

Одним из наиболее активных в части прохождения пассажиропотока и одновременно сложным, проблемным отрезком в маршрутной сети Самарской ППК является участок «Самара – Безенчук». Он и был выбран эталонным.

«Успешная реализация пилотного проекта показала, что оптимизировать процессы можно и в компании, занимающейся пассажироперевозками. Сократить издержки, повысить качество обслуживания пассажиров и оперативно предоставлять услуги – крайне важно для нашей компании. В дальнейшем мы также планируем постепенно повышать качество наших услуг. И не только на эталонном участке», – рассказал заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам Самарской ППК Дмитрий Далецкий.
С помощью актуализации справочной информации, используемой при продаже билетов, установления дополнительной напольной навигации, изменения в схеме перемещения пассажиров и ряда других мер удалось достичь уменьшения времени протекания процесса на эталонном участке на 26,5 %.

А благодаря установке в стационарных кассах новых терминалов для оформления проездных документов, сокращению времени проверки и продажи билетов разъездными кассирами (за счет замены терминалов на более совершенные и дополнительного обучения кассиров) было снижено незавершенное производство на 15,5%.
При этом выработка на участке «Самара – Безенчук» увеличилась на 13%.

«Внедрение стандартных операционных процедур кассиров, ревизоров, организация рабочих мест с помощью методики 5С, когда всё находится на своих местах и нет ничего лишнего, помогли облегчить приобретение билетов не только пассажирам, но и сделать удобней работу самих кассиров», – прокомментировал руководитель проектов РЦК Сергей Нуштин.

«На сегодня 142 предприятия Самарской области являются участниками нацпроекта, – рассказал заместитель министра – руководитель департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин. – Напомним, что участникам проекта предоставляются стимулирующие меры поддержки, способствующие, в том числе, повышению производительности труда. Это льготный займ из Фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до 5 лет».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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