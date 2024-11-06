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Самарская компания успешно завершила пилотное внедрение инструментов бережливого производства

6 ноября 2024 11:07
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Самарская компания успешно завершила пилотное внедрение инструментов бережливого производства

В рамках национального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, АО «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» («СЗ КВОиТ») усовершенствовал производственные процессы.

В настоящий момент 185 предприятий области в рамках национального проекта повышают эффективность производства. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», также отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.

«СЗ КВОиТ» производит резервуары, баки и других изделий для нефтегазовой отрасли. Пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства был реализован в сотрудничестве с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

На первом этапе эксперты РЦК обучили рабочую группу предприятия теории бережливого производства. В ходе диагностики были выявлены существующие проблемы и потенциальный участок для улучшения.

 «Для пилотного проекта выбрали область изготовления комплектующих, так как она имела длинные пересекающиеся производственные цепочки, что затрудняло процесс и увеличивало время простоя, - говорит руководитель проекта РЦК Павел Фокин. – Внедрение инструментов бережливого производства позволило улучшить ключевые показатели эффективности производства».

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства, включая систему 5С, стандартизированную работу, почасовой производственный анализ и оптимизацию логистики, компания достигла следующих результатов:

• снизилось время протекания процесса (ВПП) на 9,85% (более чем на 1,62 часа);

• уменьшился уровень незавершенного производства (НЗП) на 9,64%;

• увеличилась выработку на 20,27% (на 27 шт. больше, чем производили до проекта).

«Мы довольны результатами проекта, – отметил заместитель генерального директора по производству Дорохин Алексей Витальевич из АО «СЗ КВОиТ». – Внедрение инструментов бережливого производства не только повысило эффективность производства, но и позволило оптимизировать процессы, улучшить организацию рабочего места и повысить мотивацию сотрудников. Планируем масштабировать проект на другие производственные участки».

Внедрение бережливого производства, как показывает практика, положительно сказывается и на потребителях продукции. Так как уменьшаются сроки изготовления товара, повышается качество продукции, а себестоимость при этом снижается.

Фото – Минпром Самарской области

 

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