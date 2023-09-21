Самарская компания приняла участие в международной выставке по кораблестроению

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ЗАО «Нефтефлот» принял участие в Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА 2023», которая прошла с 18 по 21 сентября 2023 года в г. Санкт-Петербурге.



«НЕВА» является одной из крупнейших гражданских судостроительных выставок, общепризнанной международной площадкой для делового сотрудничества и экспертного диалога специалистов сферы производства гражданских судов, развития судоходства на внутренних водных путях, в морских водах и в Арктике. Участниками мероприятия являются корабелы из 23 стран.



Завод «Нефтефлот» - в числе экспонентов выставки: информация о работе предприятия размещена на стенде в рубриках «Судостроительные предприятия» и «Судоремонтные предприятия».



Стенд завода посетили статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай, а также представители крупных российских и международных корпораций, профессиональных сообществ и ассоциаций.



Генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов: «Для нашего завода это большое событие - участвовать в таком значимом и масштабном мероприятии. Это новые возможности для сотрудничества, для развития нашего предприятия и сферы в целом».