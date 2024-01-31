Самарская компания - номинант Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок"

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Производитель из Самарской области, компания «Инженерная сила» стал номинантом главной Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения».

Еще одна самарская компания «ВУД ЭНД ЛЭЗЕР ТЕХНОЛОДЖИС», производитель развивающих деревянных пазлов, становилась победителем «Золотого медвежонка» дважды в 2022- 2023 гг. номинации «Лучшие игры и игрушки».

Генеральный директор компании Даниил Рахмаков: «Для нас «Золотой медвежонок» уже много лет является символом качества на рынке детских игрушек. Это уже наша вторая награда. Радуюсь не только я, но и весь наш большой коллектив, который действительно понимает ее ценность. На самом деле, мы теперь хотим получить третью награду». Интервью с генеральным директором компании Даниилом Рахмаковым на ютубе.

Финал и награждение победителей премии состоится в Москве, в апреле 2024 года. Также на сайте премии с 1 марта стартует Народное голосование, в котором все желающие смогут проголосовать за лучшие детские товары и поддержать любимые бренды.