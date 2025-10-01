Самарская компания будет перевооружать производственные площадки Белаза

112

Тесвел и «БелАЗ» договорились о перевооружении производственных площадок.

Подписание соглашения о партнерстве между Тесвел и «БелАЗ» состоялось на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске. Компания Тесвел подписала соглашение о сотрудничестве в сфере перевооружения производственных площадок ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» республики Беларусь.

ОАО «БелАЗ» — белорусский производитель карьерной техники, являющийся одним из крупнейших в мире. Завод входит в семерку ведущих мировых концернов по выпуску большегрузных самосвалов.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» проходит в Минске, собрав на своей площадке ведущие промышленные компании для демонстрации инноваций, заключения соглашений и обмена опытом.