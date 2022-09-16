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ООО «Самараавтожгут» - единственное предприятие в Самарской области, обеспечивающее массовое рациональное трудоустройство инвалидов.
«Самараавтожгут» отметил 75-летний юбилей
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«Самараавтожгут» отметил 75-летний юбилей

16 сентября 2022 20:00
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ООО «Самараавтожгут» - единственное предприятие в Самарской области, обеспечивающее массовое рациональное трудоустройство инвалидов.

Сегодня в самарском ДК «Заря» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию уникального, единственного в своем роде и социально значимого завода - «Самараавтожгут».

ООО «Самараавтожгут» - единственное предприятие в Самарской области, обеспечивающее массовое рациональное трудоустройство инвалидов. Причем вид деятельности у завода по промышленным меркам – весьма серьезный. Завод производит автомобильные жгуты-провода и автокомпоненты для различных видов техники.

В День юбилея завода руководству и сотрудникам направил поздравительный адрес Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– «Трудно переоценить вклад предприятия в развитие автомобилестроительной отрасли региона. Потребителями продукции ООО «Самараавтожгут», которая отличается неизменно высоким уровнем качества, являются такие крупные компании региона как АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «Адверс». О значимости предприятия свидетельствует и тот факт, что оно включено в перечень системообразующих организаций Самарской области», – отметил Глава региона.

– «Отрадно, что предприятие на протяжении своей истории постоянно развивается, применяя современные нормативы, методы и формы организации труда и повышения его эффективности, – отметила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, поздравляя сотрудников и руководителя завода «Самараавтожгут» Александра Дорофеева.

За 75 лет были и взлёты и падения – вместе со всей страной завод переживал не самые лучшие времена. К ним относится и весна этого года. Но вопреки санкциям, благодаря федеральной и региональной поддержке – выстояли. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова был разработан антикризисный план, который позволил сохранить работу «Самараавтожгута» и его коллектива. Правительство региона сопровождает предприятие постоянно с учетом его особого социального статуса, помогает находить новых заказчиков, выделяет льготные займы из регионального Фонда развития промышленности. «Самараавтожгут» участвует в национальном проекте «Производительность труда», в программе «Доступная среда в Самарской области», в федеральном проекте «Цифровые технологии».

– «Сегодня «Самараавтожгут» – важное звено кооперационной цепи в автомобильной промышленности, от работы которого зависит ритмичность работы сборочного конвейера АВТОВАЗа. Несмотря на сложности, вызванные геополитической обстановкой, вы успешно справляетесь с поставленными задачами, сохраняя кооперационную цепь автопрома и выполняя планы заказчиков без срывов, качественно и в срок. Спасибо за ваш труд! – поздравил присутствующих министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Много слов поздравлений прозвучало со сцены Дома культуры и от других почетных гостей, друзей и партнеров предприятия.
В этот день в торжественной обстановке сотрудники завода получили заслуженные награды федерального и регионального уровней.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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