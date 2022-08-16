Сайт Wildberries, который накануне переименовали в "Ягодки", вернулся к прежнему названию

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Сайт Wildberries, который вчера был переименован в "Ягодки", вернулся к своему прежнему названию, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня на главной странице сайта значится прежнее название - Wildberries, ссылка, как и остальные элементы дизайна сайта остались неизменны, как и раньше.

В понедельник маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайт обновление назвала частью маркетинговой акции.

Следом ФАС РФ сообщила РИА Новости, что ведомство не рассматривает смену названия маркетплейса как намеренное введение граждан в заблуждение.

Фото: РИА Новости