РЖД: поезд здоровья будет работать в Самаре 19 и 20 октября

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19 октября в 10:00 (время местное) на станции Самара состоится торжественное мероприятие в рамках акции «Поезд здоровья «Вместе против диабета», в котором примут участие представители Куйбышевской железной дороги и министерства здравоохранения Самарской области.

После торжественной встречи на третьем этаже железнодорожного вокзала будет вестись прием посетителей специалистами «РЖД-Медицина». Пациенты смогут пройти профилактические медицинские осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития: экспресс-анализы на глюкозу, холестерин и гемоглобин, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и другие исследования согласно медицинским показаниям.

В Самаре специалисты поезда здоровья будут работать 19 сентября с 10:00 до 17:00 и 20 октября с 10:00 до 15:00. Время указано местное.

Напомним, проект «Поезд здоровья «Вместе против диабета» запущен в рамках Всероссийской информационно-просветительской акции, организованной ОАО «РЖД» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы, Министерства здравоохранения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Основная цель проекта – повышение осведомленности людей о сахарном диабете и объединение усилий государственных, частных и общественных организаций, а также врачей и пациентов по борьбе с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: freepik.com