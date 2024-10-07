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«Ростелеком» установил в Самарско-Тольяттинской агломерации транспортную систему с интеллектом

7 октября 2024 14:11
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Для мониторинга параметров дорожного движения специалисты компании смонтировали 538 программно-аппаратных комплексов.

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию в Самарско-Тольяттинской агломерации интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Для мониторинга параметров дорожного движения специалисты компании смонтировали 538 программно-аппаратных комплексов. Они передают информацию об увеличении количества автомобилей и возникновении заторов 336 контроллерам, установленным на светофорах 324 городских перекрестков.

Пять дорожных метеостанций определяют погодные условия, динамику их изменения, измеряют скорость ветра, тип осадков, температуру и влажность на участках Обводного шоссе в Тольятти, Южного, Московского и Красноглинского шоссе в Самаре, а также на автодороге Самара — Бугуруслан.

Информация со всех устройств — от умных светофоров до камер видеонаблюдения с функцией аналитики —  поступает в защищенный от кибератак центр обработки данных министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в Жигулёвской долине.

Работу ИТС обеспечивают три центра диспетчеризации, мониторинга и управления дорожным движением, которые провайдер организовал в Самаре и Тольятти. Дежурные могут оценивать состояние магистралей, планировать график дорожных работ, принимать решения по перенаправлению транспортных потоков.

Алексей Дукачев, директор по прикладным проектам Самарского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Бороться с пробками на дорогах нам помогают высокие технологии, созданные на базе алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Они позволяют масштабировать многоуровневый проект ИТС с учетом реальных потребностей города. При необходимости мы можем увеличивать количество компонентов системы, заменять устаревшие, добавлять новые».

Константин Пресняков, врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области:

«Внедрение ИТС поможет разгрузить трассы Самарско-Тольяттинской агломерации, уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Беспрепятственный проезд сэкономит время автовладельцев, снизит расход топлива и выброс вредных веществ в атмосферу».

При создании платформы применялись российские ИТ-решения — это защитило систему от санкций и проблем с поставками оборудования.

Разработка «Ростелекома» спроектирована с учетом будущих условий эксплуатации и планов комплексного развития транспортной инфраструктуры региона. Она позволяет обеспечить безопасность и пропускную способность автомагистралей, повысить эффективность использования дорог и оптимизировать работу общественного транспорта.

 

Фото:  pxhere.com

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