Ростех начал строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Сегодня там работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт Волжского района.
Жители Кошелев-парка прошли вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации.
Отели и гостиницы Краснодарского края будут принимать только привитых от коронавируса гостей
При пошиве одежды были учтены все детали.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии»: музыканты Самарского духового оркестра примеряют новые костюмы
В повестке заседания – совершенствование нормативного правового регулирования в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, развитие внутреннего туризма.
Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками.
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
Секретарь Совета безопасности РФ провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности, а также ознакомился с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили итоги визита в регион Николая Патрушева
Защита советника главы Роскосмоса расценивает это предложение как акт давления на Ивана Сафронова.
Адвокат заявил, что следователь предлагал обвиняемому в госизмене Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.33
-0.34
EUR 86.33
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашаем посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Ростех начал строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» в Самаре

24 июня 2021 15:43
185
В новом здании ОКБ будут организованы рабочие места для 500 инженеров-конструкторов.

В Самаре на территории опытного производства «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, началось строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований.

В новом здании ОКБ будут организованы рабочие места для 500 инженеров-конструкторов, которые будут вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики. Проект будет реализован до конца 2022 года. Его стоимость оценивается в 980 млн рублей.

Начало строительства - заливка первого куба бетона в фундамент нового здания -  приурочено к 110-летию со дня рождения выдающегося конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, имя которого носит самарское предприятие ОДК. 

Здание возводится на территории обособленного подразделения «ОДК-Кузнецов» - «Управленческий». Именно здесь работал генеральный конструктор Николай Кузнецов, а сегодня располагается опытное производство и ОКБ самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Поселок Управленческий традиционно был сосредоточием конструкторской мысли в области двигателестроения. Именно здесь Николай Кузнецов разработал свой знаменитые двигатели, в том числе легендарные моторы для стратегической дальней авиации России и НК-33, надежный и мощный, до сих пор использующийся для космических пусков. Создание современного нового научного центра станет новым толчком для развития поселка, позволит создать более 500 высокотехнологичных рабочих мест, привлечь в этот район Самары новые инвестиции. Уверен, что с реализацией этого проекта в 21 веке легендарная школа Николая Кузнецова получит новый вектор развития конструкторского направления, создаст двигатели нового поколения, а значит, разработки изделий под маркой «НК» еще многие десятилетия будут производиться и совершенствоваться, прославляя самарскую землю», - сказал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

Трехэтажное здание Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» будет возведено на площадке опытного производства предприятия. Общая площадь здания составит 10,5 тыс. кв.м. Всего в новом здании ОКБ планируется организация 500 рабочих мест инженеров-конструкторов, а также работников технических служб. Здание будет оснащено современными системами инженерного анализа и проектирования, позволяющими создавать перспективные двигатели. Для эффективной работы специалистов будут созданы системы хранения и обработки данных, интегрирующие процесс распределенной разработки, технологической подготовки опытного производства и обработки результатов испытаний.  

«Чтобы создавать прорывные продукты, необходимы современные условия, передовая техническая база. Именно такие условия сегодня формируются здесь, на «ОДК-Кузнецов». С 2016 года компания ведет масштабную реконструкцию и техническое перевооружение. Общая сумма инвестиций уже превышает 16 млрд рублей и в перспективе увеличится почти вдвое.  Строительство ОКБ – один из стратегических проектов Ростеха. Новый центр позволит создать современную научно-исследовательскую базу, привлечь молодых специалистов, дать качественный виток развитию опытного производства «ОДК-Кузнецов». Убежден, что Центр конструкторских разработок, который мы сегодня основали, войдет в число ключевых отраслевых КБ. Это будет настоящий интеллектуальный центр, формирующий будущее двигателе- и авиастроения», - рассказывает первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.  

В Центре будет организовано современное пространство для коллективной работы — двухуровневый конференц-зал с системой защищенной видеоконференцсвязи для проведения обучающих мероприятий, семинаров и работы над совместными проектами с представителями организаций-партнеров. 

«Конструкторами самарского предприятия ведутся перспективные разработки как в газотурбинном двигателестроении, так и в совершенствовании ракетной техники. Работа предполагает онлайн-кооперацию с партнерами, а также взаимодействие специалистов внутри конструкторских служб предприятия. Новое рабочее пространство позволит эффективно решать поставленные задачи. Строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований знаменует собой новый вектор развития самарского предприятия ОДК, здесь будут рождаться современные инженерные проекты, а значит имя Николая Кузнецова остается символом перспективного развития», — отметил генеральный конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин.

Дизайн здания предполагает размещение на остекленном вентилируемом фасаде цветового акцента. Так, с помощью цветового решения будет подчеркнута сложная архитектурная композиция фасадов и создан образ современного, высокотехнологичного здания. Проектом предусмотрено современное благоустройство и ландшафтное озеленение прилегающей к зданию территории площадью 1791 м2. 

 

Фото:   пресс-служба ОДК-Кузнецов

 

 

Теги: ОДК-Кузнецов строительство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сто десять молодых специалистов предприятия на площади Славы подняли вверх плакаты, составленные в портрет Николая Дмитриевича Кузнецова.
23 июня 2021, 19:03
Сотрудники «ОДК-Кузнецов» провели флешмоб в память о генеральном конструкторе предприятия Николае Кузнецове
Сто десять молодых специалистов предприятия на площади Славы подняли вверх плакаты, составленные в портрет Николая Дмитриевича Кузнецова. Новости компаний
999
"Совместная работа научных институтов, вузов и промышленных предприятий исключительно важна для внедрения в наше производство передовых технологий и разработок."
23 июня 2021, 15:47
«ОДК-Кузнецов» стал соорганизатором Международной научно-технической конференции в Самаре
"Совместная работа научных институтов, вузов и промышленных предприятий исключительно важна для внедрения в наше производство передовых технологий и... Новости компаний
566
В Самарской области с января по май 2021 года введено 778 тыс. кв. м жилья
23 июня 2021, 11:50
В Самарской области с января по май 2021 года введено 778 тыс. кв. м жилья
423 тыс. кв. м пришлось на долю индивидуального жилищного строительства.  Строительство
306
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
162
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
175
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
191
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
281
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
264
Весь список