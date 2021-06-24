Ростех начал строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» в Самаре

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В Самаре на территории опытного производства «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, началось строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований.

В новом здании ОКБ будут организованы рабочие места для 500 инженеров-конструкторов, которые будут вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики. Проект будет реализован до конца 2022 года. Его стоимость оценивается в 980 млн рублей.

Начало строительства - заливка первого куба бетона в фундамент нового здания - приурочено к 110-летию со дня рождения выдающегося конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, имя которого носит самарское предприятие ОДК.

Здание возводится на территории обособленного подразделения «ОДК-Кузнецов» - «Управленческий». Именно здесь работал генеральный конструктор Николай Кузнецов, а сегодня располагается опытное производство и ОКБ самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Поселок Управленческий традиционно был сосредоточием конструкторской мысли в области двигателестроения. Именно здесь Николай Кузнецов разработал свой знаменитые двигатели, в том числе легендарные моторы для стратегической дальней авиации России и НК-33, надежный и мощный, до сих пор использующийся для космических пусков. Создание современного нового научного центра станет новым толчком для развития поселка, позволит создать более 500 высокотехнологичных рабочих мест, привлечь в этот район Самары новые инвестиции. Уверен, что с реализацией этого проекта в 21 веке легендарная школа Николая Кузнецова получит новый вектор развития конструкторского направления, создаст двигатели нового поколения, а значит, разработки изделий под маркой «НК» еще многие десятилетия будут производиться и совершенствоваться, прославляя самарскую землю», - сказал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

Трехэтажное здание Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» будет возведено на площадке опытного производства предприятия. Общая площадь здания составит 10,5 тыс. кв.м. Всего в новом здании ОКБ планируется организация 500 рабочих мест инженеров-конструкторов, а также работников технических служб. Здание будет оснащено современными системами инженерного анализа и проектирования, позволяющими создавать перспективные двигатели. Для эффективной работы специалистов будут созданы системы хранения и обработки данных, интегрирующие процесс распределенной разработки, технологической подготовки опытного производства и обработки результатов испытаний.

«Чтобы создавать прорывные продукты, необходимы современные условия, передовая техническая база. Именно такие условия сегодня формируются здесь, на «ОДК-Кузнецов». С 2016 года компания ведет масштабную реконструкцию и техническое перевооружение. Общая сумма инвестиций уже превышает 16 млрд рублей и в перспективе увеличится почти вдвое. Строительство ОКБ – один из стратегических проектов Ростеха. Новый центр позволит создать современную научно-исследовательскую базу, привлечь молодых специалистов, дать качественный виток развитию опытного производства «ОДК-Кузнецов». Убежден, что Центр конструкторских разработок, который мы сегодня основали, войдет в число ключевых отраслевых КБ. Это будет настоящий интеллектуальный центр, формирующий будущее двигателе- и авиастроения», - рассказывает первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В Центре будет организовано современное пространство для коллективной работы — двухуровневый конференц-зал с системой защищенной видеоконференцсвязи для проведения обучающих мероприятий, семинаров и работы над совместными проектами с представителями организаций-партнеров.

«Конструкторами самарского предприятия ведутся перспективные разработки как в газотурбинном двигателестроении, так и в совершенствовании ракетной техники. Работа предполагает онлайн-кооперацию с партнерами, а также взаимодействие специалистов внутри конструкторских служб предприятия. Новое рабочее пространство позволит эффективно решать поставленные задачи. Строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований знаменует собой новый вектор развития самарского предприятия ОДК, здесь будут рождаться современные инженерные проекты, а значит имя Николая Кузнецова остается символом перспективного развития», — отметил генеральный конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин.

Дизайн здания предполагает размещение на остекленном вентилируемом фасаде цветового акцента. Так, с помощью цветового решения будет подчеркнута сложная архитектурная композиция фасадов и создан образ современного, высокотехнологичного здания. Проектом предусмотрено современное благоустройство и ландшафтное озеленение прилегающей к зданию территории площадью 1791 м2.

Фото: пресс-служба ОДК-Кузнецов