Рост погрузки на КбшЖД составил 1,3% в ноябре

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В ноябре 2022 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 5,6 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в ноябре 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% и составил 13,3 млрд тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 8,6% и составил 16,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2022 года составила 58,9 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 35 млн тонн (+5,3% к январю-ноябрю 2021 года);

- строительных грузов – 3,8 млн тонн (+1,1%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 3,6 млн тонн (+2%);

- химических и минеральных удобрений – 3,4 млн тонн (+3,2%).

Грузооборот с начала 2022 года составил 140,8 млрд тонно-км (-3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 174,5 млрд тонно-км (-3,7%), сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД