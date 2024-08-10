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Россия планирует туристическую миссию на МКС на корабле "Союз МС"

10 августа 2024 21:12
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Полёт и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов.

Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на Международную космическую станцию, она может состояться во второй половине 2025 года, сообщила оператор таких полётов компания "Главкосмос", передает РИА Новости.

"Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска - космодром Байконур (Казахстан). Длительность полета до МКС – около 3 часов. Планируемый период пребывания на МКС – 10 дней. Суммарный срок подготовки к полету – 10 месяцев. Срок активной подготовки к полету 4-5 месяцев", - говорится в сообщении.

Полёт и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Корабль рассчитан на двух туристов, ещё одно место займёт профессиональный космонавт.

Планируемая экспедиция включает первичное медицинское освидетельствование, формирование и утверждение программы полета, личных и научных экспериментов, подготовку к полёту, тренировки и испытания на наземном оборудовании.

Отмечается, что подготовка будет проходить очно в Центре подготовки космонавтов, участникам не требуются специальные знания и умения – всё необходимое будет изучено и отработано в рамках программы.

Для участников будут изготовлены индивидуальные скафандры, которые после полёта можно будет забрать на память.

Также в экспедицию включены предстартовая подготовка на космодроме, которая займёт три недели, непосредственно полёт на станцию и пребывание на ней с выполнением программы полёта, фото- и видеосъёмки, возвращение на Землю и прохождение послеполётной реабилитации.

 

Фото:   pxhere.com

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