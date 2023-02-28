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Российский поставщик beeline cloud представляет облачный сервис корпоративных коммуникаций Cloud MailGate

28 февраля 2023 13:07
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Российский поставщик beeline cloud представляет облачный сервис корпоративных коммуникаций Cloud MailGate

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud[1] запускает платформу Cloud MailGate для корпоративного общения на базе Communigate PRO, которая обеспечит бизнес-заказчиков единой средой коммуникации и инструментами для безопасной и эффективной совместной работы.

Платформа включает сервер электронной почты, который поддерживает популярные клиенты и веб-интерфейсы, корпоративный мессенджер, контакты, календари с возможностью планирования событий, облачное хранилище файлов, а также задачи и заметки.
  
 Сервис подойдет компаниям с высокими требованиями к уровню защищенности данных. Платформа обеспечивает защиту от спама и фишинга, автоматическое шифрование данных, безопасность на сетевом и клиентском уровнях, а также обмен данными с внешними программами и специализированными приложениями, обеспечивающими безопасность.
  
 Возможна интеграция с комплексной системой безопасности и размещение сервиса в защищенном сегменте ФЗ-152 УЗ-3. Решение базируется на ПО, внесённым в Единый реестр российского ПО[2].

Руководитель направления развития продуктов beeline cloud Сергей Сженов:
  “Сервис Cloud MailGate реализован на базе динамического кластера, что обеспечивает высокую доступность и надежность. Это значит, что в случае выхода какого-либо сервера из строя, другие члены кластера возьмут на себя пользовательскую нагрузку. На стороне клиента не будет простоев или проблем в работе сервиса. В современных реалиях, когда надежность и безопасность оборудования встают на первый план, подобные решения позволяют клиентам полностью сосредоточиться на выполнении своих бизнес-задач без оглядки на техническую составляющую”.

Клиентам доступно два варианта предоставления сервиса — по модели SaaS[3] и в формате выделенной инсталляции (on-premise[4]). Пользователям гарантируется доступность сервиса в соответствии с SLA[5]. Протестировать возможности решения можно бесплатно в течение 14 дней. Поддержка и администрирование инфраструктуры осуществляется силами команды beeline cloud.

[1] beeline cloud – билайн облако
[2] https://reestr.digital.gov.ru/reestr/308462/
[3] SaaS (Software as a Service) — программное обеспечение как услуга
[4] On-Premise - серверное решение
[5] SLA (Service Level Agreement) – соглашение об уровне сервиса

 

Реклама: beeline.ru LatgBwpSR

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Фото:   билайн

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