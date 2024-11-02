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Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему

2 ноября 2024 13:23
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Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему

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Российские компании теряют более 236 млрд рублей в год из-за неэффективных телефонных коммуникаций: звонки с незнакомых номеров вызывают у клиентов недоверие, и они все чаще их игнорируют. К таким выводам пришли эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина в своем исследовании «КиберЩит: Экономика безопасности бизнеса и граждан в мире цифровых коммуникаций».

Проблема особенно остро стоит для бизнеса, работающего через телефонные коммуникации: операторы теряют до половины своего времени из-за звонков, на которые пользователи не отвечают. Около 50% телемаркетинговых вызовов остаются без ответа именно из-за настороженности клиентов к звонкам с неизвестных номеров, а это, в свою очередь, снижает эффективность операционной работы и создает дополнительную нагрузку на сети.

Согласно исследованию Института Столыпина, отсутствие маркировки входящих вызовов приводит к значительным финансовым потерям бизнеса в России.

Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина:

«Наше исследование показало, что, с учетом количества занятых в экономике по итогам 2023 года и размера средней зарплаты, связанные с этим финансовые потери для компаний и организаций достигают 236,2 млрд руб. в год и более. Поэтому рынку телекома необходимы решения, которые будут выгодны всем сторонам. Наше исследование показало, что ими могут стать сервисы маркировки входящих звонков».

билайн бизнес предлагает решение этой проблемы с помощью сервиса «Этикетка», который позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. При этом для использования сервиса клиентам не требуется устанавливать дополнительные приложения.

«Этикетка» уже стала востребованным инструментом для бизнеса, помогая компаниям напрямую информировать клиентов, избегая потери времени и выстраивая прозрачные коммуникации.

Максим Зайков, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом»:

«Наш сервис «Этикетка», позволяющий компаниям и брендам подписывать свои звонки, уже доказал свою эффективность: клиенты сами решают, отвечать ли на звонок, и это помогает повысить доверие к коммуникациям. Сервисом пользуется уже более 1500 юрлиц, свыше 250 млн звонков с его помощью было промаркировано. Для абонентов он бесплатный, для компаний и брендов платный, и это нормально – похожие продукты есть на рынке, а конкуренция сама отрегулирует цену на такую услугу. Наша задача как оператора обеспечить защиту и нести ответственность за каждый такой подписанный звонок, гарантируя, что передаваемая информация верна. Но выстроить комплексную защиту от спама и мошенничества для всего российского рынка можно, только объединив усилия операторов и крупных игроков рынка».

Фото: ru.freepik.com

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