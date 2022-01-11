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Российский антропоморфный робот "Теледроид" в разы сократит время работы человека в открытом космосе

11 января 2022 17:55
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Разработчик рассказал, на что способен робот "Теледроид".

Российский антропоморфный робот "Теледроид" (новое поколение робота-аватара FEDOR) сможет исполнять некоторые задачи за космонавтов, в разы сокращая время работы человека в открытом космосе, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного проекта — НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Самое главное из того, что мы хотим реализовать в "Теледроиде", — это помощь космонавту, чтобы робот применялся как "умный помощник". Перед тем как космонавт будет выходить за пределы корабля, робот будет подготавливать рабочее место, например, вскрытие обшивки для замены или установки нового оборудования, то есть, конечно, не сам, а по управлению с Земли или борта МКС. В результате такой подготовки время, которое космонавты будут проводить в открытом космосе, в перспективе сократится с восьми до двух-трех часов. Затем робот будет убирать за "коллегой" рабочее место", —сказал он.

Дудоров напомнил, что по плану "Теледроид" должен быть запущен на МКС в 2024 году. Эксперименты, которые предполагается провести с ним на международной космической станции, позволят получить задел для создания роботов, которые будут работать на Луне и окололунной орбите.

"Теледроид" будет выглядеть как торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно. Это будет своеобразный "робот-Леонов" — по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. В роботе используют технологии, опробованные в роботе "Федоре", который побывал на орбите в 2019 году.

 

 Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

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