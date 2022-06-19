Российские пользователи столкнулись с проблемами при загрузке Windows 10 и Windows 11

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Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили, сообщает РИА Новости.

Как проверил корреспондент РИА Новости, при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя, агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

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