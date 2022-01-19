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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос с борта МКС
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос с борта МКС

19 января 2022 16:28
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Им предстоит интегрировать в состав Международной космической станции новый модуль "Причал".

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров начали свой первый в 2022 году выход в открытый космос, им предстоит интегрировать в состав Международной космической станции новый модуль "Причал", передает РИА Новости.

Работы в открытом космосе должны продлиться примерно 6 часов 40 минут.

Космонавтам предстоит установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС – "Наукой" и "Причалом" - для облегчения работы при дальнейших выходах. Кроме того, два модуля нужно соединить кабелями межмодульной связи и смонтировать антенны системы сближения и стыковки "Курс-П".

Также космонавты перенесут телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, с одной точки крепления на другую и смонтируют на модуле "Причал" мишени стыковки и контроля стыковки.

Узловой модуль "Причал" вошел в состав российского сегмента МКС 26 ноября. Ранее сообщалось, что всего для интеграции и дооснащения "Науки" и "Причала" понадобится десять выходов до конца 2022 года. Три из них Дубров уже совершил вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким 2 июня, 3 и 10 сентября прошлого года.

 

Фото:    Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков/РИА Новости

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