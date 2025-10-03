Российская цифровая технология поможет энергосистеме Самарской области более эффективно проходить периоды максимальных нагрузок

236

В филиале Системного оператора Самарское РДУ внедрена отечественная цифровая интеллектуальная система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), позволяющая оптимизировать использование пропускной способности существующей электросети.

Под расчеты СМЗУ поставлено контролируемое сечение «Тольятти», переток мощности по которому обеспечивает электроснабжение энергорайона, где находятся ведущее предприятие автомобильной отрасли АО «АвтоВАЗ», а также крупные нефтехимические производства. Эта промышленная нагрузка составляет 48% суммарной потребляемой мощности данного энергорайона.

СМЗУ, разработанная Системным оператором и его дочерним научно-исследовательским центром «НТЦ ЕЭС», непрерывно выполняет расчет допустимого перетока в контролируемом сечении с учетом текущего состояние энергосистемы: состав и нагрузку работающих генераторов, ремонты ЛЭП и сетевого оборудования, уровни напряжений и другие параметры. Использование результатов расчетов СМЗУ позволяет максимально полно использовать пропускную способность сети.

Так, применение СМЗУ в контролируемом сечении «Тольятти» позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети на величину до 70 МВт (+9%).

«Увеличение степени использования пропускной способности сети благодаря расчетам СМЗУ позволит расширить область допустимых режимов работы энергосистемы Самарской области – в том числе в период проведения ремонтной кампании – и оптимизировать загрузку генерирующего оборудования», - пояснил директор Самарского РДУ Владимир Пастушков.