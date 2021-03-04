«Роскосмос» запустил собственный телеканал «Первый космический»

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«Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запускает телеканал «Первый космический», говорится в сообщении госкорпорации. Старт вещания — сегодня, 4 марта, передает РБК.



«Эфирное наполнение «Первого космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства», — уточнили в «Роскосмосе».



Эфир будет вестись по спутниковой связи (партнером проекта выступает оператор «Триколор») и онлайн.



Проморолик телеканала «Первый ТВЧ» опубликован в его YouTube-канале. «Первый ТВЧ» занимается производством контента для других телеканалов, в их числе развлекательные и познавательные «Рыболов», «Зоо ТВ», «Рыжий», «В мире животных», «Первый Космический», «Охотник и рыболов».



В «Роскосмосе» обещают, что новый телеканал «объединит в себе научный подход и доступность повествования, а главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов».





Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС