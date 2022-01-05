"Роскосмос" разработал проект электростанции, которая будет передавать энергию из космоса

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Предприятие "Роскосмоса" разработало проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю. Об этом сообщают "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос"), передает РИА Новости.

"Разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные — островные, горные и северные — районы Земли независимо от погодных условий и времени суток, а также позволит передавать энергию на другие космические аппараты — для "плановой подзарядки" и в случае аварийных ситуаций", — говорится в релизе.

Комплекс электростанции будет состоять из двух частей: космической и наземной. В космосе будет находиться передающий модуль — беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. Он будет накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю. На поверхности расположится принимающий модуль — система антенн, получающих солнечную энергию по лазерному каналу, преобразующих и распространяющих ее.

Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными потерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе, в несколько раз более энергоэффективны, чем те, что работают на Земле, считают в РКС.

Космическую электростанцию планируется оснастить управляющим устройством, которое позволит сбалансированно рассредоточить энергию, а также буфером накопления излишков.

Предполагается разместить такие электростанции на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов. Точное наведение лазерного пучка на мобильные наземные ректенны обеспечит синхронизирующий программный комплекс.

Ранее сообщалось, что эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований на российском сегменте Международной космической станции.