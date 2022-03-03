Роскосмос не будет больше поставлять ракетные двигатели в США

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Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США, передает ТАСС.

Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

"Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО "Энергомаш". Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно", - сказал он.

Рогозин уточнил, что речь идет о РД-180, которые используются на американских ракетах "Атлас-5" в качестве маршевых двигателей, и РД-181, который используется в первой ступени ракеты "Антарес".

"На сегодняшний день планировалось в 2022-2024 году дополнительно поставить еще 12 двигателей РД-181, велись также переговоры с США о поставке двигателей РД-181М с улучшенными тактико-техническими характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими двигателями", - заявил глава Роскосмоса.

Рогозин также заявил, что российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами.

"С учетом недопустимых действий наших германских коллег <...> мы, соответственно, с сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией (Немецкий центр авиации и космонавтики - прим. ТАСС), в том числе в плане организации научных экспериментов в российском сегменте Международной космической станции" - сказал он.

Рогозин также отметил, что Немецкий центр авиации и космонавтики ранее отключил один из двух телескопов русского сегмента космической обсерватории, что и послужило причиной прекращения совместных экспериментов.

Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС