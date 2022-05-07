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Роскосмос меняет логотип на красную звезду в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также в рамках поддержки Вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

"Мы считаем, что красная звезда - это символ той борьбы, которую вел наш советский народ, это красная звезда, которая была на Знамени Победы, и она должна быть на шевронах Роскосмоса. Мы перешли оперативно на эту красную звезду. Понятно, что Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой", - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе и которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать этим вызовам, брошенным нашей стране", - добавил глава Роскосмоса.

В Telegram-канале Роскосмоса отмечается, что логотип меняется временно.

Фото: "Роскосмос"