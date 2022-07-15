"Роскосмос" и НАСА договорились о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС

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"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских "Союзах" к МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

"В четверг, 14 июля 2022 года, госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Отмечается, что соглашение отвечает интересам РФ и США и должно способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.

"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", - подчеркнули в госкорпорации.

В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.

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