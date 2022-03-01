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Росавиация продлевает запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта 03:45 часов по мск.

Как отмечается в сообщении Росавиации, полеты временно ограничены в аэропорты: Воронеж, Геленджик, Краснодар, Анапа, Белгород, Брянск, Курск, Липецк, Симферополь, Элиста, Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты страны, в том числе международные, работают в штатном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям РФ рекомендовано использовать альтернативные маршруты через аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Москвы.

С четверга, 24 февраля, Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции. Эта мера планировалась до 2 марта.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС