Рогозин: принимать решение о перекрестных полетах на МКС пока преждевременно

150

Некоторые федеральные органы исполнительной власти считают, что принимать решение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) пока что преждевременно, поскольку ситуация в последние месяцы кардинально поменялась, заявил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Мы это обсуждали в прошлом году. В этом году ситуация кардинально поменялась. <...> Поэтому некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы Роскосмоса, такое решение отчасти обусловлено "совершенно безумной реакцией американцев и других стран, которые являются партнерами по МКС", на начало спецоперации РФ на Украине.

Рогозин подчеркнул, что вопрос перекрестных полетов имеет не только политический, но и технический подтекст. "Если, скажем, на корабле [главы компании SpaceX Илона] Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы, <…> и если такие отказы будут продолжаться, то нам сложно пока принимать решения о перекрестном полете, отправлять нашу девушку на их корабль. Что касается второго корабля компании Boeing, то он вообще аварийный: аварийно слетал первый раз, второй раз вообще не смог слетать. <…> Сейчас они пытаются его запустить, но на него мы точно не посадим никого из наших космонавтов", - сказал он.

Глава Роскосмоса отметил, что к осени госкорпорация планирует выйти на одновитковую схему полета. По его словам, если схему удастся отработать, то путь до МКС займет менее трех часов, а корабль "Союз МС" получит "колоссальные дополнительные преимущества" перед пилотируемыми кораблями США.

В 2021 году Рогозин сообщил журналистам, что космонавт Анна Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов в 2022 году. В апреле 2022 года глава Роскосмоса сообщил, что госкорпорация пока не отказывается от планов работы на МКС как минимум до 2024 года, в том числе от планов по подготовке к перекрестным полетам с США.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС